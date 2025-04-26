Ekonomide zirveye oynuyor: Kaliforniya, Japonya’yı geride bıraktı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, Başkan Donald Trump'ın yeni tarifelerinin ardından dünyanın dördüncü büyük ekonomisi haline geldi. Eyalet valisi Gavin Newsom, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) yeni yayınladığı verilerle Kaliforniya'nın resmen Japonya'yı geride bıraktığını bildirdi.



IMF'nin 2024 Dünya Ekonomik Görünümü verilerine ve BEA verilerine göre Kaliforniya'nın GSYİH'sı 4,1 trilyon dolara ulaştı. 4,02 trilyon dolar ile Japonya'yı geride bırakan Kaliforniya, küresel sıralamada yalnızca ABD, Çin ve Almanya'nın gerisinde yer aldı.



Öte yandan Kaliforniya'nın ekonomisi, dünyanın en büyük üç ekonomisinden daha hızlı büyüyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 6'lık büyüme oranı ile en büyük üç ekonomiyi geride bıraktı.



Newsom, "Kaliforniya sadece dünyayla aynı hızda ilerlemiyor, aynı zamanda hızı belirliyor" dedi.



ABD'NİN YÜZDE 14'ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Ancak Newsom, Trump yönetiminin “pervasız” olarak nitelendirdiği gümrük tarifesi politikalarının Kaliforniya ekonomisini ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Vali, bu uygulamaların özellikle teknoloji, üretim ve tarım gibi kritik sektörlere büyük zarar verdiğini ifade etti.



"Kaliforniya'nın ekonomisi ülkeye güç veriyor ve korunması gerekiyor" dedi.



Yaklaşık 40 milyonluk nüfusuyla ABD'nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya, Silikon Vadisi’nden gelen yüksek teknoloji gücü ve büyük finans sektörünün katkısıyla ülke GSYİH’sinin yüzde 14’ünü oluşturuyor. 2024 yılında 675 milyar dolarlık iki yönlü ticaret gerçekleştiren eyalet, Meksika, Kanada ve Çin ile en fazla ticaret yapan üç büyük ortak konumunda bulunuyor.

Newsom, geçen hafta Trump'ın olağanüstü yetkilerini kullanarak tek taraflı olarak kapsamlı küresel tarifeler yürürlüğe koyması nedeniyle dava açmıştı.



Öte yandan Kaliforniya'nın başlattığı bu hukuki mücadeleye on iki eyalet daha destek vererek Trump yönetimine dava açtı. Davada, Amerikalılara gümrük vergileri yoluyla “yasadışı olarak vergi artışı dayatıldığı” ileri sürüldü.