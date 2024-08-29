ntv.com.tr

Ekonomik güven 3 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi, ağustos ayında yüzde 1,3'lük düşüşle 93,1'e geriledi. Endeks, 2021 yılı mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ekonomik güven 3 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 iken, ağustos ayında %1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 94,4 olan endeks, ağustosta yüzde 1,3 azalışla 93,1'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4'e çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 değerini aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...