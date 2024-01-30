Ekonomik güven 6 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 3,1 artışla 99,4 değerine yükseldi. Endeks böylece 6 ayın zirvesine yükseldi.



Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini aldı.



Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 artışla 116,8'e çıkarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 115,6 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,3 artışla 90,9'a yükseldi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?



Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.



Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

