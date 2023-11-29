Ekonomik güven kasımda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, endeks ekimde 96,5 iken kasımda yüzde 1,3 azalarak 95,3 oldu.



Tüketici güven endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 1,1 artışla 75,5'e çıktı.



Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,3 azalarak 103,9'a geriledi.



Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 düşüşle 110,9 oldu.



Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 azalarak 111,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2 artarak 91 değerini aldı.

