Ekonominin üç yıllık rotası bugün açıklanıyor

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını ve hedeflerini belirleyen Orta Vadeli Program (OVP ) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak.

OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak. Programda, enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor.

OVP, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor. OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması hedefleniyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

MEVCUT HEDEFLER

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da yüzde 3.8, 2027'de yüzde 4.3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

Enflasyonun bu yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3.5, program dönemi sonunda ise yüzde 2.8 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Programda işsizlik oranında 2026 için yüzde 8.4, 2027 yılı için yüzde 8.2 ve 2028 için yüzde 7.8 hedefi konulmuştu.