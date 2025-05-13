Ekonomisi bitik Arjantin'in notu yükseldi

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitchü, Arjantin'in uzun vadeli yabancı para ve yerel para cinsinden kredi notunu, yeni bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programının başlatılması ve ülkenin dış likiditesini artıran döviz piyasasının serbestleştirilmesini gerekçe göstererek "CCC"den "CCC+"ya yükseltti.



Fitch yaptığı açıklamada, "Ekonomik toparlanma ve dezenflasyon önceki beklentilerimizi şimdiden aştı ve bu politika değişiklikleriyle daha da desteklenmeli" dedi.

