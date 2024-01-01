Ekonomistler enflasyonda ne kadar artış bekliyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini çarşamba günü açıklayacak.



AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

ARALIK TAHMİNLERİ YÜZDE 3,1 CİVARINDA



Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.



Reuters'ın dokuz katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette de aralık ayı için yüzde TÜFE'de 3,1 artış göngörüldü. Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2,5 ila yüzde 3,6 bandında yer aldı.



Ankete göre, 2023'ün tamamında enflasyonun yüzde 65,1 olması bekleniyor. Yıllık enflasoyn tahminleri yüzde 64,1 ila yüzde 65,8 arasında değişiyor.



2024 SONU TAHMİNİ YÜZDE 42,39



Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,39 oldu.



TÜFE kasım ayında yüzde 3,28 artış göstermişti.



OCAKTA ASGARİ ÜCRET ETKİSİ



Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu toplantısının politika özetlerinde aylık enflasyonun asgari ücretin de etkisiyle ocak ayında yükseleceği belirtildi. Enflasyonda şubat ve sonrasında yavaşlama bekleniyor.



ENFLASYONDA MAYISTA ZİRVE BEKLENİYOR



Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve piyasa tahminleri TÜFE'nin Mayıs 2024'te yüzde 70-yüzde 75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.

