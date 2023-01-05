Ekonomistler küresel enflasyonda 2026’ya kadar kademeli düşüş bekliyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (KOF), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi’nin" aralık ayı sonuçlarını yayımladı.



Buna göre, dünya genelinde enflasyon oranı yeni yılda yüzde 7,1'e, ardından gelecek yıl yüzde 5,8'e, 2026'da ise yüzde 4,5'e gerileyecek.



Bu yıl için enflasyon beklentileri Batı Avrupa için yüzde 5,4, Kuzey Amerika için yüzde 5,2 ve Güneydoğu Asya'da yüzde 5,3 ile küresel ortalamanın oldukça altında kaldı.



Buna karşılık, 2023 enflasyon beklentileri Güney Asya için yüzde 23, Güney Amerika için 25, Kuzey Afrika için 32 ve Doğu Afrika için yüzde 35 ile küresel ortalamanın üzerinde oldu.



Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın başındaki enflasyona yönelik beklentilerin cesaret verici olduğuna dikkati çekerek “Çünkü uzmanlar bir önceki çeyreğe kıyasla enflasyon oranlarının biraz daha düşük olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, enflasyon çok yüksek bir seviyede kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.



Potrafke, ECB'nin aralık ayında üç temel politika faizinde yaptığı 50 baz puanlık faiz artırımlarının da Avrupa'da enflasyon beklentilerindeki düşüşe katkı sağladığını belirtti.