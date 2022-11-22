 Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ne kadar faiz indirimi bekliyor? - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
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Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ne kadar faiz indirimi bekliyor?

TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım başladı. Kritik toplantı 24 Kasım tarihinde gerçekleşecek ve kasım ayı faiz kararı belli olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.

Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ne kadar faiz indirimi bekliyor?

AA 'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet 'nın () Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

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