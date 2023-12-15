Ekonomistler ne kadar faiz artışı bekliyor?

Piyasalar TCMB'nin haftaya açıklanacak faiz kararını bekliyor.



AA Finans'ın, 21 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.



Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.



HAZİRANDAN BU YANA FAİZ ARTIŞI



Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.



Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.



Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.



Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.



Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.



Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.



Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı.