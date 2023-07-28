Ekonomistler TÜFE'de ne kadar artış bekliyor?

Dolardaki yükseliş ve vergi artışlarının ardından gözler temmuz ayı enflasyonuna çevrildi.

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.



Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.



Reuters'ın anketinde de beklentiler benzer şekilde gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 9,1 artması, yıllık bazda ise sekiz aylık düşüşün ardından yeniden yükselerek yüzde 47,3'e çıkması bekleniyor.



10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 6,4 ila yüzde 10,6 artış bandında yer alıyor.



Yıllık bazda enflasyon tahminleri yüzde 43,50 ila yüzde 49,40 arasında bulunuyor.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI, VERGİ VE ZAMLAR



TL, dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.



Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanı sıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidilmiş tek seferlik ek MTV getirilmiş, BSMV ve harçlar da artırılmıştı.



Ekonomistler, yıl sonu TÜFE tahminlerini belirgin revize ederken vergi ve fiyat artışlarının ay ortasında gerçekleşmiş olması nedeniyle ağustosa da sarkan bir etki öngörüyor.