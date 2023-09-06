Ekonomistler yeni OVP'yi değerlendirdi

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı OVP'nin onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



2024-2026 dönemini kapsayan programa göre, büyümenin 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 olması öngörüldü. Enflasyon hedefi ise gelecek yıl yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 oldu.



OVP kapsamında tarihi yüksek seviyelerde seyreden istihdam ve iş gücünün program döneminde özellikle iş gücü piyasasına yönelik yapısal reformların hayata geçirilmesi ve hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılmasıyla birlikte artış eğilimlerini sürdürmesi öngörülüyor.



Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, yaptığı değerlendirmede, OVP'de önceki yıllara göre kıyaslandığında özellikle enflasyon ve bütçe dengeleri tarafında makroekonomik hedefler açısından gerçekçi tahminlerin olduğunu belirtti.

"BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ GERÇEKÇİ"



Bu yıl için yapılan büyüme tahmininin gerçekçi göründüğünü ifade eden Aslanoğlu, büyümenin gelecek yıl bir miktar daha aşağıda olabileceğini ancak küresel piyasalarda iyi bir seyir izlenmesi ve enflasyonun destek vermesi durumunda büyümede bu oranın yüzde 4 ve üzeri seviyeleri görülebileceğini dile getirdi.



Yapısal reform tarafına ayrı bir bölüm açılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Aslanoğlu, yapısal reformlarda 7 ana başlık olmasının ve Türkiye'nin yapısal reform alanlarına işaret etmesinin de olumlu göründüğünü kaydetti.



Aslanoğlu, sorunları çözmek için yapısal reform boyutuna bakmak gerektiğini sözlerine ekledi.

