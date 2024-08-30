ntv.com.tr

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon tahmini belli oldu
Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri)

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Kira zammında belirleyici olan TÜFE beklentisi belli oldu (2024 TÜİK ağustos ayı enflasyon verileri)

Haberi Görüntüle

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

Merkez Bankası: Ağustos ayında enflasyon yavaşlayacak

Merkez Bankası: Ağustos ayında enflasyon yavaşlayacak

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...