Ekonomiye güven arttı

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi, Eylül ayındaki 98 seviyesinden Ekim 2025'te Mart ayından bu yana en yüksek seviye olan 98,2'ye hafifçe yükselerek yükseldi. İmalat sektöründe iyimserlik güçlenerek aylık bazda yüzde 1,2 artışla 102'ye ulaşırken, perakende ticaret güveni yüzde 3,7 artışla 113,2'ye yükseldi.



Buna karşılık, inşaat sektöründe güven yüzde 5,3 düşüşle 83,7'ye gerilerken, hizmet endeksi yüzde 0,3 düşüşle 110,7'ye geriledi. Tüketici güveni de Eylül ayına göre yüzde 0,3 düşüşle 83,6'ya geriledi.



Manşet endeksi temkinli bir ekonomik görünüme işaret eden nötr 100 seviyesinin altında kalsa da, imalat ve perakende sektörlerindeki kazanımlar, özellikle ticaret ve sanayi sektörlerinde direnç noktaları olduğunu gösteriyor.