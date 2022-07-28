Ekonomiye güven temmuzda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, endeks haziranda 93,6 iken temmuzda yüzde 0,2 azalarak 93,4 değerini aldı.



Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 7,4 artarak 68 oldu.



Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 2 azalışla 102,5'e düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalarak 117,8'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 azalarak 113,4'e gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artışla 85'e yükseldi.

