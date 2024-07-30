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Ekonomiye güven 11 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 1,5 oranında düşüşle 94,4 değerini aldı. Böylece endeks, 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomiye güven 11 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 95,8 olan endeks, temmuzda yüzde 1,5 azalışla 94,4'e düştü.

Böylece endeks, 2023 Ağustos ayından bu yana en düşük değerini kaydetti. Geçen yılın ağustos ayında endeksin değeri 94,2 olmuştu

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3,1 azalarak 75,9'a geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 düşüşle 98,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 114,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 düşüşle 107,1, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.

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