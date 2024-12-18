El Salvador Bitcoin zengini oldu

El Salvador, dünyada dolarla birlikte Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.



Başkan Bukele, 2021 yılında devlet bütçesinden 270 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yaptı.



45-50 bin dolar bandında alınan ülkenin Bitcoin rezervlerinin değeri, kripto para biriminin 106 bin doları aşmasının ardından yüzde 134 getiri ile 632 milyon doları aştı.



Yüzde 85 destekle ikinci kez başkan seçilen Bukele, ülkesinin Bitcoin yatırımlarından bugüne kadar 362 milyon dolar kar ettiğini açıkladı.