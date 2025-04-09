Elektriğe yeni zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Elektrik fiyatlarına yeni zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik fiyatlarına yeni zam düşünmediklerini açıkladı.



Nisan ayında elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam gelmişti.



Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.



