Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu.



Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.



Yapılan açıklamada, enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı bildirildi.



Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

ENFLASYONU NASIL ETKİLEYECEK?



Ekonomistler elektrik zammının 2024 sonu tüketici enflasyonuna 67 baz puan ile sınırlı bir etki yaratacağını hesapladı.



Reuters'ın haberinde üç ekonomistin hesaplamalarına yer verildi. Enflasyondaki etkinin 53 baz puanı temmuz ayına yansıyacak.



Ekonomistler doğrudan etkilerin yanı sıra zammın TÜFE'ye dolaylı etkilerinin olacağını, dolaylı etkinin yıl sonuna kadar 40-50 baz puan olabileceğini belirttiler.



TÜFE'de eletkriğin ağırlığı 2024'te yüzde 1,76 seviyesinde bulunuyor.