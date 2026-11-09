Elektrik dağıtım sektöründe ödüller verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK ) tarafından onaylanan ve Adm ile Gdz Elektrik tarafından yürütülen GridUp Hızlandırma ProgramıGridUp Hızlandırma Programı, Bodrum'da düzenlenen DemoDay etkinliğiyle ilk dönemini tamamladı. Programa 423 başvuru yapıldı. Gerçek saha koşullarında test edilen ve finale kalan 6 firmanın geliştirdiği 8 proje, jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmeler sonunda ilk üçe giren firmalara toplam 550 bin TL para ödülü verildi.

Aydem Enerji bünyesinde, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Adm ve Gdz Elektrik tarafından hayata geçirilen programın ilk dönemi, Bodrum'da düzenlenen DemoDay etkinliğiyle sona erdi. Elektrik dağıtım sektörünün saha ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini amaçlayan programın finali, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Girişimcilerin, akademisyenlerin, teknoloji geliştiricilerinin, sektör profesyonellerinin ve basın mensuplarının katıldığı etkinlikte jüri değerlendirmeleri sonrasında ilk üçe giren firmalar belirlendi. Connect Ion, “Akıllı Saha Operasyonları ve İş Güvenliği” projesiyle birinci, Onna Robotics, “Demonte Modem Test Sistemi” projesiyle ikinci, Electral, “Bakım Yönetim Yazılımı” projesiyle üçüncü oldu. Birinciye 300 bin TL, ikinciye 160 bin TL, üçüncüye ise 90 bin TL ödül verildi.