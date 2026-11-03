Elektrik dağıtımında yeni nesil projeler büyük finale hazırlanıyor

Aydem Enerji bünyesinde, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Adm ve Gdz Elektrik 'in AR-GE biriminin yürütücülüğünde hayata geçirilen GridUp Hızlandırma Programı'nda final aşamasına gelindi. Elektrik dağıtım sektörünün saha ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini amaçlayan programın finali, 5 Kasım Perşembe günü Bodrum'da sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle gerçekleşecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK ) onaylı program şubat ayında İzmir’deki ilk buluşma ile başladı. Ardından projenin farklı aşamalarında Denizli, İstanbul ve Ankara’da girişimci buluşmaları gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden yüzlerce başvurunun yapıldığı dokuz ay süren maraton Bodrum’da düzenlenecek Demo Day etkinliğiyle tamamlanacak.

GRIDUP'TA FİNAL HEYECANI

Finale kalan 8 proje elektrik dağıtım sektörünün ihtiyaçlarına yönelik fikirlerini jüriye sunacak. Etkinlikte dereceye giren projeler belirlenirken, geliştirilen teknolojilerin sektördeki kullanım potansiyeli değerlendirilecek.

Düzenli takip ve değerlendirme süreçlerinden geçen projeler; teknik yeterliliklerinin yanı sıra operasyonel verimlilik, uygulanabilirlik ve iş süreçlerine sağlayabilecekleri katkı bakımından da ele alındı. Birçok kriterin ele alındığı bu uzun maraton, Bodrum’daki final etkinliğiyle sona erecek.

PROJELER OPERASYONEL SÜREÇLERDE KULLANILABİLECEK

Finalde başarılı bulunan projelerin, gerekli uygunluk değerlendirmelerinin ardından Adm ve Gdz Elektrik’in operasyonel süreçlerinde kullanılması ve uzun vadeli çözüm ortaklıklarına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Programın, girişimlerin geliştirdiği yerli teknolojilerin elektrik dağıtım sektöründe somut uygulamalara dönüşmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ÖDÜL MİKTARI 1 MİLYON LİRAYA ULAŞACAK

Girişimlerin geliştirme süreçlerini desteklemek ve yenilikçi projelerin ticari iş birliklerine dönüşmesini teşvik etmek amacıyla yürütülen program kapsamında, önceki aşamalarda toplam 450 bin lira ödül dağıtıldı.

Bodrum’da düzenlenecek final etkinliğinde ise dereceye giren ilk 3 projeye toplam 550 bin lira ödül verilecek. Böylece GridUp Hızlandırma Programı kapsamında dağıtılan toplam ödül miktarı 1 milyon liraya ulaşacak.