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Elektrik faturalarında o limite dikkat! Konut abonelerinin yüzde 80'i ilk kademeden hesaplanıyor

Türkiye'de elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla abone sayısı 39 milyonu buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit günlük 7 kilovatsaate yükseltildi. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 12:16

Elektrik faturalarında o limite dikkat! Konut abonelerinin yüzde 80'i ilk kademeden hesaplanıyor

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Türkiye'de yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80'i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor.

Görevli tedarik şirketlerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, elektrikte geçen yıl sonu itibarıyla mesken abone sayısı 39 milyonu buldu.

Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı.

Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 80'inin elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi.

Mesken abonelerinin kalan yüzde 20'lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

FATURALARDA GÜNLÜK 7 KİLOVATSAAT LİMİTİ DİKKATE ALINMALI

Elektrikte 1 Ocak 2022 itibarıyla devreye giren kademeli tarifede ilk kademe için günlük 5 kilovatsaat tüketim limiti belirlenmiş, bu limitin üzerinde kalan tüketimlerin ikinci kademe olacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki açıklamasıyla söz konusu limit günlük 7 kilovatsaate yükseltildi.

Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor.

İlk kademe kapsamında kilovatsaat başı elektriğin fiyatı 1 lira 37 kuruş, ikinci kademede ise 2 lira 6 kuruş üzerinden hesaplanıyor.

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