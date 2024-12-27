Elektrik fiyatlarına zam gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi gazetecileriyle bir araya geldi.



Bakan Bayraktar, ocak ayında elektrik fiyatlarında bir artış düşünmediklerini ifade etti.



Suriye’ye birkaç gün içinde bir heyet göndereceklerini ve heyete kendisinin de başkanlık edebileceğini ifade eden Bayraktar, "Suriye’yi hızlı bir şekilde elektrikle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.



Suriye'nin elektrik açığını kapatmanın yollarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, ilk etapta bunun Türkiye'den ithalat yoluyla sağlanması, orta vadede ise ülkedeki elektrik kapasitesini artırmak ile ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.



Bayraktar "Suriye'nin yeniden inşası için ham petrol ve doğalgazın kullanımı üzerinde de çalışıyoruz. Bu anlamda nasıl katkı sağlayabileceğimizi muhataplarımıza anlatmayı planlıyoruz. Amacımız bu projeleri geliştirmek." ifadelerine yer verdi.