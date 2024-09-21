Elektrik iletim ek ücreti belli oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2025 yılında uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi.

Elektrik iletim ek ücreti belli oldu
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye İletim AŞ'ın (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılında uygulanacak iletim ek ücreti TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

EPDK'nin söz konusu kararı, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.

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