Elektrik kesintilerine tazminat... Faturadan düşülecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tamamladığı düzenleme yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle oluşan tazminatları kapsıyor.



Bu kapsamda, şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, başvuru gerekmeksizin hak sahiplerinin faturalarına yansıtılacak.



Tüketiciler faturalarında, tazminatın türü, toplam tazminat tutarı, faturada mahsuplaşılan miktar gibi bilgilere de ulaşabilecek. Kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan kesintilerde tüketicilerin tazminat hakkı bulunuyor.



Düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

