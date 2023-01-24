Elektrik santrallerine 243 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 43'üne kasım ayı için toplam 242 milyon 849 bin 767 lira ödenecek.



En yüksek ödeme, 18 milyon 490 bin 257 lirayla Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 698 bin 986 lira ödemeyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.



Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10 hidroelektrik santrali bulunuyor.



Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin