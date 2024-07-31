Elektrik santrallerine 575 milyon liralık destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline haziran için 574 milyon 857 bin 973 lira kapasite ödemesi yapacak.



Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.



Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 34'üne haziran için toplam 574 milyon 857 bin 973 lira ödenecek.



En yüksek ödeme, 64 milyon 299 bin 24 lirayla Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.



Bu şirketi, 40 milyon 240 bin 58 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.



Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.​​​​​​​