Elektrik tüketiminde rekor

Türkiye'de elektrik tüketimi 2024 yılında bir öceki yıla göre arttı.



Tüketim 279,04 teravatsaat ile rekor kırarak tarihi bir seviyeye ulaştı.



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin 2024 yılına ait "Elektrik Dağıtım Sektör Raporu"na göre , en yüksek tüketim 36,9 teravatsaat ile Toroslar EDAŞ bölgesinde, en düşük tüketim ise 2,65 teravatsaat ile Vangölü EDAŞ bölgesinde kayda geçti.



2023 yılına göre; toplam elektrik tüketiminde yüzde 5,76 oranında artış yaşandı. Tüketici sayısı da 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 1,94 artarak 50 milyon 692 bin 800 aboneye ulaştı.



Türkiye genelinde kayıp oranıysa düşüyor.



2023 yılına oranla yüzde 18,41’lik düşüşle yüzde 8,99 seviyesine geriledi.

YATIRIMLAR ARTTI



2024 yılında Türkiye genelinde 52 milyar 465 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımların 40 milyar 972 milyon lirası şebeke yatırımları, 3 milyar lirası şebeke işletim sistemleri yatırımları, 7,6 milyar lirası yasal zorunluluk yatırımları oldu.



Bölgesel bazda en yüksek yatırımı 5 milyar 77 milyon lira ile Meram EDAŞ, 4,5 milyar lirayla Dicle EDAŞ ve 4,2 milyar lirayla Toroslar EDAŞ yaptı.

