Elektrik üretimi ekimde yüzde 6 azaldı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,9'u ithal kömür santralleri, yüzde 20,3'ü doğalgaz santralleri, yüzde 15,6'sı linyit santralleri ve yüzde 13,8'i hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit, fuel-oil ve motorin izledi.



Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalışla 23 milyon 898 bin 11 megavatsaat oldu. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 2,1 azalarak 20 milyon 129 bin 357 megavatsaat oldu.



Tüketimin yüzde 45,3'ü sanayi, yüzde 25,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 22,9'u mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal sulamanın payı yüzde 4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti.



ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 48 milyon 265 bin 344'e ulaştı.



Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 3,9, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 17,3, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,2 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4 düşüş yaşandı.



Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,5 artarak yaklaşık 94 bin 890 megavat oldu.



Kurulu gücün yüzde 26,6'sı doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,5'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,8'i rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.