Elektrik üretimi temmuzda yüzde 8,3 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 21,2'si doğalgaz santralleri, yüzde 20,8'i hidroelektrik santralleri, yüzde 20,5'i ithal kömür santralleri, yüzde 15,5'i rüzgar santralleri ve yüzde 13,1'i linyit santrallerinden sağlandı.



Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.



Böylece, lisanslı elektrik üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 düşüşle 27 milyon 177 bin 547 megavatsaat oldu.



Faturalanan elektrik tüketim miktarı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 1 artarak 21 milyon 753 bin 958 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Tüketimin yüzde 36,9'u sanayi, yüzde 26,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 23'ü mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 11,5, aydınlatmanın payı ise yüzde 1,7 olarak hesaplandı.



ABONE SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI



Elektrikte abone sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 47 milyon 895 bin 997'ye ulaştı.



Bu dönemde sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,5, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,4, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3 artış görülürken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 6,2 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 0,6 düşüş görüldü.



Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 3 artarak yaklaşık 93 bin 743 megavat oldu.



Kurulu gücün yüzde 26,9'u doğalgaz çevrim santrallerinden, yüzde 24,9'u barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 11,7'si rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

