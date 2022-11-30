Elektrik üretimi yüzde 3,5 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun eylül ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Buna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,7'si doğalgaz santralleri, yüzde 23,3'ü ithal kömür santralleri, yüzde 15,3'ü hidroelektrik santralleri, yüzde 14'ü linyit santralleri ve yüzde 9,6'sı rüzgar santrallerinden sağlandı.



Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi. Böylece, lisanslı elektrik üretimi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 düşüşle 25 milyon 823 bin 15 megavatsaate geriledi.



Faturalanan elektrik tüketim miktarı da aynı dönemde yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 22 milyon 263 bin 931 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Tüketimin yüzde 40,3'ü sanayi, yüzde 25,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler, yüzde 24,5'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 7,4, aydınlatmanın payı ise yüzde 2 olarak hesaplandı.

ABONE SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI



Elektrikte abone sayısı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 48 milyon 136 bin 880'e ulaştı.



Bu dönemde mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 3,8, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3 artış görülürken, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 16,7 ve kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 3,9 ve sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 3 düşüş görüldü.



Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,8 artarak yaklaşık 94 bin 22 megavat oldu.



Kurulu gücün yüzde 26,8'i doğalgaz çevrim santrallerinden, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik santrallerinden, yüzde 11,8'i rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.