ntv.com.tr

Elektrik ve doğalgaz fiyatları | Bayraktar: Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını halen devlet karşılıyor. Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız." dedi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatları | Bayraktar: Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. 

Bakan Bayraktar, "Bin liralık ve faturasının yüzde 60'ını halen devlet karşılıyor. Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız.

gazı 2,6 milyon evin ihtiyacını karşılıyor.

Yeni yüzer doğalgaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde.

Türkiye'de toplam üretimimiz günlük 110 bin varile ulaşmış durumda." dedi.

Bakan Bayraktar, yeni doğalgaz üretim üssünün 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahası'na gönderilip üretime başlayacağını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...