Elektrik ve doğalgaz fiyatları | Bayraktar: Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.

Bakan Bayraktar, "Bin liralık doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını halen devlet karşılıyor. Yüksek gelir grubu için yeni bir çalışma yapacağız.

Karadeniz gazı 2,6 milyon evin ihtiyacını karşılıyor.

Yeni yüzer doğalgaz platformu Eylül 26-27 gibi Türkiye'ye gelecek. Şu an Akdeniz'de seyir halinde.

Türkiye'de toplam petrol üretimimiz günlük 110 bin varile ulaşmış durumda." dedi.

Bakan Bayraktar, yeni doğalgaz üretim üssünün 2026 ortasında Sakarya Gaz Sahası'na gönderilip üretime başlayacağını bildirdi.

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