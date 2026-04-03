Elektrik ve doğalgaza yüzde 25 fiyat artışı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yarından itibaren geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgaza fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

DOĞALGAZDA KADEMELİ FİYAT UYGULAMASI DÖNEMİ



EPDK'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %17,5, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubu için %5,8 ve orta gerilimden bağlı tarımsal faaliyetler abone grubu için %24,8 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 323,8 TL olmuştur.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama %25, sanayi tüketicileri için ortalama % 18,61, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %19,42 oranında artış söz konusudur. Ayrıca konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için kademeli fiyat uygulamasına da geçilmiştir.

Tarifeler 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olacaktır."