Elektrik ve doğalgaza zam sinyali. Bakan Bayraktar: Ülkemizde sıkıntı gözükmüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş Körfez ülkelerinin tamamına yayıldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünya petrol ihtiyacının yüzde 20'den fazlasının kesintiye uğramasına neden oldu.

Körfez bölgesindeki petrol santralleri ve kuyuların bombalanması ve hasar alması da üretimi durdurdu ya da kısıtlı hale getirdi.

Enerji arzında oluşan problemler petrol ve doğalgaz fiyatlarında hızlı yükselişe neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese yönelik açıklamaları piyasaları yumuşatsa da net adımların atılmaması gerilimi canlı tutuyor.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNE BAĞIMLILIĞIMIZ YÜZDE 10 SEVİYESİNDE"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Bayraktar "Uzun sürerse global etkileri yıkıcı olabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Enerji noktasında baktığınızda şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10, yönetebileceğimiz bir seviyede." dedi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM SİNYALİ

Geçtiğimiz hafta NTV ekranlarında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlarken de elektrik ve doğalgaza Nisan ayında zam yapılacağını sinyalini veren Bakan Bayraktar "Şu anda Türkiye'nin arz ve tedarikle alakalı bir sıkıntısı yok. Bize şu anda doğalgaz, elektrikte 620 milyar liralık ilave bir maliyet var. Bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak Nisan ayı içerisinde bir değerlendirme yapabiliriz." ifadesini kullandı.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ BAŞLIYOR

Bakan Bayraktar, yarın sabah 04.00'te Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de yeni bir sondaja başlayacağını bildirdi.