Hibe kapsamı genişletildi, 13 elektrikli otomobilin daha fiyatı düştü

Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Elektrikli Araç Hibesi (ECG) programı, 13 yeni modelin eklenmesiyle genişletildi.

Nissan, Renault ve Vauxhall’dan toplam 13 model, Elektrikli Araç Hibesi programına dahil edildi.

Sürücüler, bu hafta başında duyurulan 4 Citroën modeline ek olarak, yeni eklenen elektrikli araçlarda hibe kapsamında 1.500 sterlin tasarruf edebilecek.

DAHA UCUZ, DAHA ERİŞİLEBİLİR

Araç fiyatı 37 bin sterlinin altında olan modeller, satış noktasında otomatik olarak 1.500 sterlin indirimle satılacak. Böylece Birleşik Krallık’ta elektrikli araç sahibi olmak hem daha ucuz hem de daha erişilebilir hale gelecek.

Hükümetin 650 milyon sterlinlik Değişim Planı’nın parçası olan bu destek, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı, sanayi ve istihdamı güçlendirmeyi hedefliyor. Toplamda 4,5 milyar sterlinlik yatırım planı kapsamında, ülkenin 2024’te Avrupa’nın en büyük elektrikli araç pazarı olma başarısının sürdürülmesi amaçlanıyor.

İŞTE YENİ EKLENEN MARKA VE MODELLER

Renault Alpine A290, Renault Megane, Renault 4, Renault 5, Renault Scenic, Nissan Micra, Nissan Ariya, Vauxhall Corsa Electric, Vauxhall Combo Life Electric, Vauxhall Astra Electric, Vauxhall Mokka Electric, Vauxhall Frontera Electric, Vauxhall Grandland Electric.

Daha önce açıklanan Citroën modelleri ise şöyle; Citroën ë-C3, Citroën ë-C4, Citroën ë-C5, Citroën ë-Berlingo.

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, “Ailelerin elektrikliye geçişini daha kolay ve ucuz hale getirme sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu, sürücüleri desteklemek, parayı insanların cebine geri koymak ve büyümeyi sağlamakla ilgili” dedi.

Otomotiv sektöründen de program genişlemesine destek geldi. Nissan Motor GB Genel Müdürü James Taylor, “Bu plan, hem müşterilere hem de üreticilere, Birleşik Krallık’ın elektrikli araçlara öncelik verdiğini gösteriyor” derken; Vauxhall Genel Müdürü Steve Catlin, “Bu destek, daha fazla İngiliz sürücünün elektrikli araç avantajlarından yararlanmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.