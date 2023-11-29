Elektrikli araç ithalatına yeni düzenleme

Yurtiçinde batarya parkının izlenebilmesi ve tüketici güvenliğinin sağlanması için elektrikli ve bazı hibrit araçların ithalinin izin belgesiyle yapılmasına karar verildi.



Resmi gazetede bugün yayımlanan tebliğe göre elektrikli ve bazı hibrit araçların AB ve STA imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının ithali 29 Aralık'tan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesiyle yapılacak.



Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre düzenleme ile, "tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi

amacıyla" kriterler getiriliyor ve elektrikli araçlarla oluşan ekosistemin düzenlenmesi amaçlanıyor.



İZİN BELGESİ İÇİN BELİRLİ ŞARTLAR SAĞLANACAK



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliğe göre, gümrük tarife istatistik pozisyonunda 8703.80.10.00.11 ve 19 numaralarla yer alan hibrit araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranacak.



İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekiyor.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları Haberi Görüntüle Bu kapsamda izin belgesi düzenlenebilmesi için; ithali yapılacak araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.



Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, her bir marka için Türkiye'de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi şarı aranacak.



İmalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması ile batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekiyor. Türkiye'de elektrikli araç şarj noktası 10 bin 500'ü geçti Haberi Görüntüle