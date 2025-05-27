Elektrikli araçlar hızla yayılıyor: Her beş araçtan biri elektrikli

Elektrikli araçlar Türkiye’de yeni bir ulaşım alışkanlığına dönüşüyor. Satılan her beş araçtan biri elektrikli hale gelirken, 2030’da bu oranın yüzde 60’a ulaşması bekleniyor.



Türkiye’de elektrikli araçlara olan talep hızla artıyor. Satış verilerine göre, ülkede trafikteki yaklaşık 25 milyon aracın yüzde 1’i elektrikli olmasına rağmen, yeni satılan araçlar arasında elektriklilerin payı yüzde 20’ye ulaşmış durumda. Sektör temsilcileri, 2030 yılında satılan her 10 araçtan 6’sının elektrikli olacağını öngörüyor.



Elektrikli araçlar artık sadece çevreci bir tercih değil, aynı zamanda yeni bir yaşam tarzının parçası olarak görülüyor. Batarya teknolojilerindeki gelişmeler, menzil ve şarj sürelerinde önemli iyileştirmeler sağladı.

Günümüzde birçok model tek şarjla 400 ila 600 kilometre yol katedebiliyor. Yeni nesil batarya çalışmaları ise 1000 kilometrenin üzerindeki menzillere ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’deki şarj altyapısı da talebe paralel şekilde gelişiyor. Yıl sonuna kadar 28 bin şarj cihazının hizmete alınması planlanıyor. Avrupa’da her 14 araca bir şarj noktası düşerken, Türkiye’de bu oran 7 ila 8 araca kadar gerilemiş durumda.

"BAYRAM ROTANIZI İYİ BELİRLEYİN"

Elektrikli araçların yaygınlaşmasında devlet teşvikleri, enerji verimliliği hedefleri ve yerli üretimin katkısı da büyük rol oynuyor. Avrupa’da ve ABD’de uygulanan destek modellerine benzer şekilde, Türkiye’de de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kapsamı genişletiliyor.

Toplu taşıma tarafında da dönüşüm hız kazandı. Türkiye genelinde yaklaşık 300 elektrikli otobüs aktif olarak hizmet veriyor. Belediyeler, maliyetleri azaltmak ve çevreci çözümler üretmek adına pilot projeleri yaygınlaştırıyor.

Uzmanlar, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde uzun yola çıkacak elektrikli araç kullanıcılarına rota planlaması yapmaları, batarya seviyesi yüzde 20’ye düştüğünde şarj istasyonu aramalarını ve 90-110 km/s hız aralığında seyretmelerini öneriyor. Genişleyen altyapı sayesinde, elektrikli araçlarla konforlu yolculuklar artık daha erişilebilir hale geliyor.