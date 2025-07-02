Elektrikli araçlar için avantaj istiyorlar

Elektrikli araç savunucuları, ABD Temsilciler Meclisi'ni, 7 bin 500 dolarlık yeni elektrikli araç ve 4 bin dolarlık kullanılmış elektrikli araç vergi kredilerini 30 Eylül'de sona erdirecek olan Senato tasarısını reddetmeye çağırdılar.



Elektrifikasyon Koalisyonu ve Calstart gibi gruplar bu hamlenin ABD üretimine zarar vereceği ve Çin'e rekabet avantajı sağlayacağı uyarısında bulunuyor.



Otomobil üreticileri batarya vergi kredilerinde yapılan revizyonları ve Çinli firmaların kapsam dışı bırakılmasını överken, tasarı yakıt ekonomisi cezalarını ortadan kaldırarak gazlı araç üretimine de fayda sağlıyor.



Ford, değişikliklerin Michigan'daki 3 milyar dolarlık akü fabrikasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.