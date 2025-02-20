Elektrikli ev aletleri faturaları nasıl etkiliyor?

Haber: Sibel Can



Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimi aşan konut aboneleri, devlet desteği alamıyor.



Faturalarda devlet desteğinden faydalanılıp faydalanılmadığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) internet sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor.



NTV'ye konuşan EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, "5 bin kilovatsaatin altında olan vatandaşımızın faturasını kontol edelim. Perakande satış tarifesine tıklıyoruz. Türkiye geneli meskenlerin ağırlıklı ortalaması 166 kilovatsaattir, 344 liraya tekabül etmektedir. Bu rakamın yüzde 60'ı sübvanse edilmiş bir fatura tutarıdır." ifadelerini kullandı.



EV ALETLERİ FATURAYI NASIL ETKİLİYOR?



İhtiyaç olan cihazların yaklaşık 183 kilovatsaat aylık tüketime denk geldiğini belirten Ulutaş, buzdolabı yüzde 16, ütünün yüzde 14, bulaşık makinesi yüzde 5, çamaşır makinesi yüzde 3 oranında etkili olduğunun bilgisini verdi.



Ulutaş, bunların kullanıma bağlı değişiklik göstereceğine de dikkat çekti.



ARAÇ ŞARJININ LİMİTE ETKİSİ



EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, elektrikli araçlara da ayrı bir parantez açtı.



Ulutaş, "elektrikli araba şarj işinin normal şartlarda sizin elektrik tüketiminizi etkilemesini fatura artışı olarak bekleyebilirsiniz limit değişikliği için, bizim normal meskenlerde limite etkisi olmayacaktır zaten şarj edebilme ihtimali kısıtlıdır. Ama müstakil evdeyseniz ve elektirikli aracınızı şarj ediyorsanız normal tüketimin içinde şarj ettiğiniz arabanın tüketiminin etkisi olacaktır." dedi.