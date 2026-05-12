Elektrikli otomobillerde kilometreye değil batarya sağlığına bakılmalı

Elektrikli araç almayı düşünen vatandaşlar ileriye dönük araçla ilgili herhangi bir sorun yaşamamak adına güvenli arayış içerisindeler keza sürüş ve can güvenliği açısından araçların uzman kişi ve kurumlar tarafından kontrol edilmesi hayati bir önem taşıyor. Peki elektrikli araçların ikinci elde gerek bataryasının gerek motor performansının gerekse voltaj ve dijital cihaz detaylarının kontrolü nasıl sağlanıyor?

Elektrikli araçların ekspertiz sürecinde geleneksel kontroller ile birlikte bu araçlara özgü teknik testlerin bir arada yapılması gerekiyor. Bunlardan ilki araç batarya sağlığının ne durumda olduğu.

Sıkı kontrol yapılmalı

Otorapor Oto Ekspertiz, Özel cihazlar aracın beynine bağlanarak bataryanın mevcut kapasitesi ve ömrü ölçülüyor. Şarj Sistemi Kontrolüyle aracın şarj portunun fiziksel durumu, şarj olma süresi, voltaj dengesi ve hücre bazlı performans verileri inceleniyor.

Alt Takım ve Batarya Fiziksel inceleniyor. Alt lifte kaldırılarak batarya muhafazasının alttan bir darbe alıp almadığı yani herhangi bir ezilme, çizilme gibi durumlar gözlenerek kontrol ediliyor. Özellikle bu kontrol hayati önem taşıyor. Elektronik sistem taramasında invertör, dönüştürücüler, elektrik motoru ve yazılım güncellemeleri kontrol edilip geçmiş hata kayıtları incelenirken kaporta-boya durumu, fren sistemleri, lastik derinliği, süspansiyonlar ve iç donanım özellikleri gibi geleneksel denetimler sağlanıyor.