Elektrikli otomobillere ek vergi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile ithalatında ilave gümrük vergisi alınacak ürünleri gösteren listeye elektrikli otomobiller de eklendi.



8703.80.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP), "Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar" başlığı altındaki elektrikli araçların ithalatında yüzde 10 olan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.



Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

ELEKTRİKTE ÖTV DÜZENLEMESİ

Haziran ayında elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarında da bir düzenleme yapılmıştı. Düzenleme öncesinde motor gücü 85 kW’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 10, 85 kW ila 120 kW arası olanlardan yüzde 25, 120 kW ve üstü olanlardan ise yüzde 60 oranında bir ÖTV alınıyordu.

Düzenleme sonrasında motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, diğerleri için yüzde 40 olarak belirlendi. Ayrıca, motor gücü 160 kW’ı geçen araçların, matrahı 750 bin TL’yi aşmıyor ise yüzde 50, diğerleri için ise yüzde 60’lık bir ÖTV alınmasına karar verildi.