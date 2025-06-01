Elektrikli scooter'lara zorunlu trafik sigortası geliyor

Elektrikli scooter sahiplerini ilgilendiren kanun için düzenlemeler yapılıyor. Trafikte çokça görülmeye başlanan, herhangi kural, kanuna uymadan kullanımı artan, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarına karışan, maddi hasarlara neden olan, yol kenarı ve kaldırımlara usulsüzce park edilen scooterlar kontrol altına alınıyor.



Meclis'e gelen Karayolları Trafik Kanunu'nda elektrikli scooter'lar için yeni düzenlemeler yer alıyor. Milyonlarca kullanıcı olan ve hiçbir kanuna raiyet etmeden trafik, çevre yolu ve otobanlara çıkan scooter'lar için zorunluluklar geliyor.



TRAFİK SİGORTASI YAPILACAK



Elektrikli scooter'larda plaka, sigorta, fenni muayene, ehliyet gibi zorunluluklar bulunmuyor. Bugün herhangi bir yerden elektrikli scooter alarak trafiğe katılabiliyorsunuz.



Ancak trafiğin olağan düzenine aykırı olarak hareket edildiğinde ve ortaya çıkan maddi ve manevi hasarlarda elektrikli scooter sahibi de karşı taraf da büyük zorluk içine giriyor.



Elektrikli scooter'lar trafiğe katıldığı için zorunlu trafik sigortasına tabi tutulmak isteniyor. Böylece elektrikli scooterın karıştığı bir kazada karşı tarafa verilen hasar trafik sigortasından karşılanacak. Günümüzde elektrikli scooter'lerinin karıştığı maddi ve manevi hasarlı kazalarda uzun süren dava süreçleri başlıyor ve büyük mağduriyetler ortaya çıkıyor.



PLAKA SİSTEMİ GETİRİLEBİLİR



Trafikte plakasız olarak dolaşan elektrikli scooter'lar yeni sistemle birlikte plakaya sahip olması gerekebilir. Hem kural ihlalleri hem de trafik sigortası için plakaya işlenmesi gereken bilgiler nedeniyle elektrikli scooter'lar plaka alabilir.



AYNI SORUN 50 CC MOTORLARDA DA VAR



50 cc motosikletler B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Bu motosikletler trafikte aktif olarak kullanılıyor ve herhangi bir kaza anında karşı tarafın masraflarını karşılaması için dava açması gerekiyor. Uzun hukuki süreçler nedeniyle birçok mağduriyet doğmuş durumda.



50 CC'Yİ 100 CC'YE KADAR YÜKSELTEBİLİYORLAR



50 CC motosikletlerde piston ve bazı teknik değişiklikler yaparak motor hacimleri yükseltiliyor ve gereğinden fazla hızlı gidebiliyorlar. Bu değişiklikler ruhsata işlenmediği için yasa dışı olarak kullanımları devam ediyor.