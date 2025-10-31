Elektrikte devlet desteğinde düzenleme: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Elektrikte devlet desteğinde yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler devlet desteğinden faydanalanamayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikte devlet desteğinde yeni düzenleme yapıldı.
Kararla yıllık tüketimi 4 bin KWh'in üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak.
Yeni limitle birlikte faturası yaklaşık 984 TL ve üzerinde gelen aboneler devlet desteğinden faydalanamayacak.
Bu karar abonelerin yaklaşık yüzde 6'sını etkileyecek.
Söz konusu limit, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
