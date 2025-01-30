Elektrikte yeni dönem başlıyor: Faturalar ne kadar artacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.



Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında 1 Şubat'ta başlayacak yeni döneme ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Bayraktar'ın mesajlarını NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aktardı.



DÜZENLEMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?



Mevcut uygulamadaki destekleme limitleri nedeniyle aslında desteğe ihtiyacı olmayacak derecede mali imkanlara sahip kesimler de kapsama giriyordu. Yani desteğe ihtiyacı olmayan gruplar da destekleniyor.



1 Şubat'tan itibaren oluşacak faturalara yansıyacak şekilde getirilen yeni düzenleme, destekleri ihtiyacı olan gruplara doğru şekilde dağıtmayı hedefliyor.



KİMLER DESTEK ALAMAYACAK?



Türkiye'de 42 milyon elektrik abonesi var. Bunların 4,1 milyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım kapsamında olduğu için aylık 75 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimi için destek alan grupta... Yani abonelerin yüzde 10'u bu kapsamda destek alıyor...

KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?



Türkiye'deki ortalama elektrik tüketimi aylık 200 kilovat saat... Yeni düzenleme, ortalama tüketimin iki katının üstüne çıkan abonenin destek almaması ilkesiyle oluşturuldu.



Buna göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üstü olanlar artık destek alamayacak.



Bu miktarda tüketimi olanlar ise toplam abonelerin sadece yüzde 3'ü... Yani 42 milyon elektrik abonesinin sadece 1 milyon 200 bini destekleme dışında kalacak.



FATURALAR NE KADAR ARTACAK?



Mevcut durumda faturası, aylık bin 47 lira olan elektrik aboneleri, bu uygulamadan etkilenecek. Ve mevcut faturası aylık bin 47 lira olan mesken abonesinin elektrik faturası, 2 bin 16 lira olacak. Artış oranı yüzde 93 olarak gerçekleşecek.



Aylık tüketimi 600 kilovatsaat olan ve mevcut faturası bin 616 lira olan mesken abonesinin faturası, yüzde 80 artışla 2 bin 903 lira olacak.



Aylık bin kilovatsaat tüketimi olan ve şu anda 2 bin 860 lira ödeyen abone ise yüzde 69 artışla 4 bin 839 lira ödeyecek.

