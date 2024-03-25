Elmadağ'a banliyö saferleri başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin başlatılması nedeniyle Elmadağ Tren İstasyonu’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, 21 Mart’ta başlatılan Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin her gün Ankara’dan 06:10, 12:25 ve 17:40 saatlerinde hareket ettiğini, Elmadağ’dan Ankara’ya ise 07:20, 13:30 ve 18:55 saatlerinde hareket ettiğini bildirdi. Hareket saatlerinin vatandaşların ihtiyacına göre belirlendiğini de vurgulayan Uraloğlu, seyir süresinin 40 ila 45 dakika olduğunu kaydetti. Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin sadece Kayaş İstasyonu’nda bir dakikalık bekleme yapacağını da belirtti. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuklarını vurgulayan Uraloğlu, Elmadağ-Ankara tren ücretinin 25 TL olarak belirlendiğini söyledi. Trenin bayrama kadar ücretsiz hizmet vereceğinin müjdesini veren Uraloğlu, “İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı” dedi.



13 BİN 919 KİLOMETRE DEMİRYOLU HATTI



Bakan Uraloğlu, demiryollarında 22 yıldır önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak Türkiye’nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarını söyledi. Uraloğlu, “Son 22 yılda ülkemizde demiryollarında ciddi yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle Türkiye’nin adeta çehresini değiştirdik” dedi. Bakan Uraloğlu, mevcut tüm demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini ve 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini kaydederek, “2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 kilometreye 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuzu ise 7 bin 142 kilometreye çıkardık” açıklamasında bulundu.



"HIZLI TREN HATLARIMIZ ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN YÜZDE 50'SİNE ULAŞIYOR"



Bakan Uraloğlu, 22 yıl içerisinde demiryollarına yaptıkları yatırım tutarının 57 milyar doları bulduğunun da altını çizerek, Türkiye’yi Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğiyle ile tanıştırdıklarını vurguladı. Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğuna işaret eden Uraloğlu, “2009 yılında Eskişehir-Ankara hattı ile ülkemizde ilk Yüksek Hızlı Tren ile tanışan şehir Eskişehir oldu. Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliği, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve elbette son olarak geçen yıl hizmete aldığımız Ankara-Sivas-Ankara güzergâhlarında devam ediyor. Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 84 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ve otobüs bağlantılarıyla dolaylı hizmet vererek ülkemiz nüfusunun yüzde 50’sine ulaşıyor. Ve kimsenin şüphesi olmasın ki vatandaşlarımızın konforu ve güveni için Türkiye’nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

1.196 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Ankara için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlık olarak 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi. 2002 yılında 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 1.196 kilometreye yükselttiklerini belirten Uraloğlu, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 1.172 kilometreye çıkardıklarını anlattı. Uraloğlu, “Ankara-Niğde Otoyolu’nu inşa ettik. Yeni projelere de devam ediyoruz. Ankara’da halen devam eden 31 milyar 360 milyon proje bedeliyle yol yapım, kavşak, viyadük, üst yapı iyileştirmesi, alt geçit ve tarihi köprü onarımları gibi 22 adet karayolu projesi gerçekleştiriyoruz.



Çok yakın bir süre önce de Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yollarının açılışını gerçekleştirdik. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolumuzun ihalesini yaptık. Toplam 120 kilometre uzunluğunda olan projemiz kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi inşa edeceğiz. Otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu azalacak” dedi.



"276 KİLOMETRELİK ORTA ANADOLU OTOYOLU PROJESİ BAŞLIYOR"



Gündemlerindeki bir diğer önemli karayolu projesinin de Ankara-Akyazı Otoyolu, diğer adıyla ise Orta Anadolu Otoyolu olduğunu açıklayan Uraloğlu, özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğunun meydana geldiğini kaydetti. Uraloğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz” dedi.

"ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK"



Demiryollarında da Ankara’ya adeta çağ atlattıklarını da belirten Uraloğlu, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve son olarak Ankara-Sivas Hızlı Tren Hatları ile Ankara’yı hızlı tren hatlarının merkezi yaptıklarını vurguladı. Modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini de belirten Uraloğlu, “Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ayrıca, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdan sonra yine Ankara-İstanbul arasına tamamen yeni bir hat planlıyoruz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Şu anda 250 kilometre hızla gidiyoruz. Süper hızlı tren hattımız ile saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Yani, Başkanımızın Ankara’ya kazandırdığı Bağlum Stadında oynanan bir futbol maçı dahi bitmeden Ankara’dan İstanbul’a ulaşabileceğiz” diye konuştu.



"ANKARA'NIN RAYLI SİSTEM HATTINI 103.6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"



Bakana Uraloğlu, Ankaralıların yıllarıdır beklediği Kızılay –Çayyolu, Batıkent – Sincan-Törekent ve Tandoğan – Keçiören metro hatlarını Bakanlık olarak kendilerinin yaptığını belirterek, “Geçen yıl da Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosu’nu açtık. 2018 yılında modernize ederek hizmete aldığımız Başkentray ile hem Eskişehir Yolu hem de İstanbul Yolu’ndaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Böylece Bakanlık olarak Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak Ankara’daki raylı sistem hat uzunluğu 103,6 kilometreye çıkardık” şeklinde konuştu.



"YENİ METRO HATLARI İÇİN PROJELENDİRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"



Bakan Uraloğlu, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 5 yıl önce “Ankara'ya 58 kilometre metro” sözü verdiğini anımsatarak, “5 yılda 5 santim yapılan metro yok. Biz yeni metro hatları için de planlama ve projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. 34,9 kilometre olan; Atatürk Kültür Merkezi-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı Yapım Çalışmaları ve Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı Etüd Çalışmalarını 2024 yılı yatırım programımıza aldık” dedi. Yatırım programında henüz yer almayan ve toplam uzunlukları 23,3 kilometre olan; Etlik-Forum, Kurtuluş-Siteler-Altınköy ve Siteler-Kuyubaşı Metro Hatlarının proje geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini de açıklayan Uraloğlu, “Bunların dışında Ankara’da hiç başka açılan bir proje hatırlıyoruz musunuz? Hayır. Sizler de farkındasınız Ankara çok yavaşladı, Elmadağ çok yavaşladı. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen bir belediyeyi, daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz. Ankara’nın böyle bir belediyeye tahammülü kalmadı. Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilikle tekrar tanıştıracaktır. Aynı şekilde Ak Parti Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner kardeşimiz de Elmadağ’ı özlemle beklediği hizmet ve eser siyasetine kavuşturacaktır” diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin