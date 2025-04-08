Elon Musk 135 milyar dolar kaybetti

Ticaret savaşı milyarderleri vurdu, en büyük zararı Elon Musk gördü.



Küresel ekonominin gündemi ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek ithalat vergileri. Piyasalarda sert satış baskısı yaşanırken, milyarderler de bu durumdan etkilendi.



Dünyanın en zengin iş insanı ünvanına sahip Elon Musk, bu yıl 135 milyar dolar kaybetti. Kaybın en büyük nedeni Tesla hisselerindeki düşüş oldu.



Musk'ın serveti kasım ayından bu yana ilk kez 300 milyar doların altına indi.



Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre; Musk yine de 297,8 milyar dolar ile servet listesinin zirvesinde yer alıyor.