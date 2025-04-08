Elon Musk 135 milyar dolar kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı milyarderlere büyük zararlar yaşattı. Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, bu yıl 135 milyar dolar kaybetti. Krizden karlı çıkan tek isim ise Warren Buffett oldu.
Ticaret savaşı milyarderleri vurdu, en büyük zararı Elon Musk gördü.
Küresel ekonominin gündemi ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği ek ithalat vergileri. Piyasalarda sert satış baskısı yaşanırken, milyarderler de bu durumdan etkilendi.
Dünyanın en zengin iş insanı ünvanına sahip Elon Musk, bu yıl 135 milyar dolar kaybetti. Kaybın en büyük nedeni Tesla hisselerindeki düşüş oldu.
Musk'ın serveti kasım ayından bu yana ilk kez 300 milyar doların altına indi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre; Musk yine de 297,8 milyar dolar ile servet listesinin zirvesinde yer alıyor.
Bu yıl Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 42,6 milyar dolar zarar etti.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in serveti ise 24,5 milyar dolar azaldı.
KARLI ÇIKAN TEK İSİM BUFFETT
En zengin isimlerden servetini artıran tek kişi ise Warren Buffett. Piyasalardaki çalkantıya rağmen 2025'te 11,5 milyar dolar kazanç sağladı.
Omaha Kahini olarak bilinen Buffett'ın Wall Street'in sert düşüşünden önce hisse satışı yaptığı belirtiliyor. Bu sayede kayıplardan etkilenmediği ifade ediliyor.
Warren Buffett'ın bu hamlesi, ona dünyanın en zengin dördüncü insanı ünvanını getirdi.
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