Elon Musk açıkladı. 1 milyon 300 bin liraya otomobil satılacak, para kazanabilirsiniz

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının sorusuna yanıt verdi. Bu yılın sonuna kadar 30 bin dolar ve daha altında bir tutara Cybercab satışı yapacağını belirten Musk, Tesla severleri heyecanlandırdı.

CYBERCAB'LE NELER YAPILIR?

Tesla Cybercab, Tesla tarafından geliştirilen, iki yolcu kapasiteli, tamamen elektrikli, kendi kendine giden bir otomobil. Aracın tamamen otonom olması bazı kolaylıkları meydana getiriyor.

Aracın şoförü olmadığı için kendinizi istediğiniz yere götürtebilir ve araç belirlenen konuma tekrar geri dönebilir. Örnekle ilerlemek gerekirse havalimanına gidilecekse araç sizi havalimanına bırakıp, sonrasında yeniden eve dönüş yapabilir.

PARA KAZANABİLİRSİNİZ

Cybercab kullanılmadığı zamanlarda Robotaksi gibi çalışıp yolcu taşıyıp sahibine gelir getirebilir.

KENDİ KENDİNE SERVİSE GİDEBİLİR

Cybercab yetkili servis ihtiyacı olduğunda kendisi servise gidip gerekli işlemleri yaptırıp sonrasında eve dönebiliyor.

ÇOCUĞUNUZU OKULA BIRAKIP ALABİLİR

Çocuğu olanlar için okula servis hizmeti verebiliyor. Ayrıca alkol alınan bir günde araç kullanılmak istenmezse Cybercab kişiyi istediği yere bırakabiliyor.

PARK YERİ SORUNU KALKIYOR

Araca park yeri bulunamaması durumunda Cybercab yolcusunu indirip uygun park yerini kendisi arayabiliyor.