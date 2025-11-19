Elon Musk Beyaz Saray'da yemeğe katıldı

Milyarder iş insanı Elon Musk, Tim Cook, David Ellison, Marc Benioff, Bill Ackman ve Jensen Huang gibi çok sayıda iş dünyasının devinin katıldığı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna düzenlenen Beyaz Saray'daki gala yemeğine konuk olarak davet edildi. Salonda bulunan diğer isimler arasında spor yıldızı Cristiano Ronaldo ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gibi Cumhuriyetçi siyasi liderler de vardı.

Musk'ın siyasi etkisi, bu yılın başlarında Trump ile zirveye ulaştığından beri azaldı. O dönemde, Hükümet Verimliliği Departmanı, yönetimin maliyet azaltma uygulayıcısı olarak görev yapıyordu. 2024 seçimlerinde en büyük mali katkıyı yapan kişi olmuştu ve harcamalarının neredeyse tamamı Trump'ı destekliyordu.

TESLA ZARAR GÖRDÜ

Aylarca süren siyasi faaliyetleri Tesla markasına zarar verdi. Tüketiciler, Musk'ın sağcı politikalarıyla ilgili olarak bu arabaları ilişkilendirirken, yatırımcılar ise Washington'daki zamanının onu yeniliklere devam etmekten alıkoyduğundan endişe ediyor.

Musk, Mayıs ayında Beyaz Saray'dan ayrıldı ve kısa süre sonra Trump'ın bütçeyi aşan vergi indirimi tasarısı nedeniyle onunla kamuoyu önünde tartışmaya başladı.

Musk, siyasetteki deneyiminden dolayı hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Daha sonra Demokrat ve Cumhuriyetçi "ikili tekeline" meydan okumak için üçüncü bir parti kurmakla tehdit etti ve Bloomberg'e Cumhuriyetçi adaylara katkıda bulunmak için "yeterince şey yaptığını" söyledi.

Vance de dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi, o zamandan beri Musk'ı Cumhuriyetçi Parti saflarına geri getirmenin yollarını arıyor. Tesla'nın yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, Musk'ın 1 trilyon dolarlık tazminat paketine bağlı performans hedeflerini karşıladığı sürece gelecekteki seçimlere katılımında geniş bir hareket alanına sahip olduğunu söyledi.