Elon Musk bir cebinden diğer cebine para koyuyor
SpaceX, milyarder iş insanı Elon Musk'ın xAI girişimine 2 milyar dolar yatırım yapacak.
Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, SpaceX, xAI'ya 5 milyar dolarlık sermaye artırımının bir parçası olarak 2 milyar dolar taahhüt etti.
Habere göre, bu yatırım xAI'nın X ile birleşmesinin ardından geldi ve birleşik şirketin değerini 113 milyar dolara çıkaracak. Grok sohbet robotu şu anda Starlink desteğini sağlıyor ve Tesla'nın Optimus robotlarına gelecekte entegre edilmesi hedefleniyor.
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