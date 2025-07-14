Elon Musk bir cebinden diğer cebine para koyuyor

SpaceX, milyarder iş insanı Elon Musk'ın xAI girişimine 2 milyar dolar yatırım yapacak.

Elon Musk bir cebinden diğer cebine para koyuyor

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, SpaceX, xAI'ya 5 milyar dolarlık sermaye artırımının bir parçası olarak 2 milyar dolar taahhüt etti.

Habere göre, bu yatırım xAI'nın X ile birleşmesinin ardından geldi ve birleşik şirketin değerini 113 milyar dolara çıkaracak. Grok sohbet robotu şu anda Starlink desteğini sağlıyor ve Tesla'nın Optimus robotlarına gelecekte entegre edilmesi hedefleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...