Elon Musk bir cebinden diğer cebine para koyuyor

Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, SpaceX, xAI'ya 5 milyar dolarlık sermaye artırımının bir parçası olarak 2 milyar dolar taahhüt etti.



Habere göre, bu yatırım xAI'nın X ile birleşmesinin ardından geldi ve birleşik şirketin değerini 113 milyar dolara çıkaracak. Grok sohbet robotu şu anda Starlink desteğini sağlıyor ve Tesla'nın Optimus robotlarına gelecekte entegre edilmesi hedefleniyor.

