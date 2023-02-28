Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' unvanını geri aldı

Tesla hisseleri New York'ta yüzde 5,5 artışla 207,63 dolara yükseldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti de 187,1 milyar dolara ulaştı ve böylece dünyanın en büyük lüks markalar grubu LVMH'nin sahibi 73 yaşındaki Fransız Arnault'u tahtından ederek dünyanın en zengin kişisi unvanına kavuştu. Arnault'un servetinin 185,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

200 MİLYAR DOLARLIK SERVETİNİ KAYBEDEN İLK KİŞİ OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ



51 yaşındaki Musk'ın serveti 200 milyar dolar erimiş ve yıl başında 137 milyar dolara gerilemişti. Musk, serveti bu miktarda eriyen ilk kişi olmuştu.